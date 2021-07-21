Путин заявил, что из-за коронавируса у России немало проблем

Политик добавил, что многие страны столкнулись с непростыми временами.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как возвращение коронавируса повлияло на страну. Об этом 21 июля пишет РИА Новости.

Политик отметил, что из-за пандемии у России сразу несколько серьезных проблем, решение которых предстоит найти. В таком же положении находится большинство стран мира.

«Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира»,

— сказал политик.

Он также призвал увеличить темпы вакцинации, но при этом никакого не заставляя делать прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал четыре главные проблемы России. Он отметил, что нерешенных проблем довольно много и надо ими заниматься.