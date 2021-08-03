На Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов

На Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов
Автомобилистов предупредили об ограничениях на Обуховской Обороны. Фото: Baltphoto

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны будет ограничено движение в связи с прокладкой инженерных сетей.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, автовладельцев Северной столицы скоро ждут ограничения движения по одной из самых больших магистралей города.

В районе, располагающемся у площади Труда, начнут прокладывать инженерные сети. Это затянется до середины октября.

Так, в течение несколько месяцев ограничат проезд от Английской набережной до улицы Якубовича. Закончить работы планируют 6 октября.

Кроме этого, водителей ожидают ограничения в Невском районе Петербурга с 5 августа по 15 ноября. Там будет поэтапно ограничиваться движение транспорта на проспекте Обуховской Обороны от Караваевской улицы до улицы Чернова с 5 августа по 15 ноября.

Позже, со 2 по 3 октября, автомобилистов стеснят на проспекте Обуховской Обороны от Караваевской улицы до Шлиссельбургского проспекта. В этом месте проезд полностью ограничат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа.

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