Погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа

Погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа
На КАД перенесли дорожные работы из-за плохой погоды. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с тем, что в Петербурге ухудшились погодные условия, работы по устранению колейности дорог проезжей части на 71 километре КАД отложены.

Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Полное перекрытие съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесено по погодным условиям. Это касается съезда № 12.

Обильные осадки перенесли производственные работы на одни сутки. Теперь полное перекрытие съезда № 12 пройдет в течение трех дней. С 21:00 3 августа до 6:00 4 августа и с 21:00 4 августа до 21:00 5 августа.

Работы будут идти 24 часа в сутки, в две смены. Однако сроки производственных работ могут быть изменены из-за погодных условий.

Известно, что устранение колейности на съезде №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу, полностью закончены.

Работы начнут выполнять на сутки позже. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник утром на КАД и ЗСД в Петербурге пробки.

кад новости СПб ограничение движения погодные условия


 

Новости партнеров
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа
Риски при вакцинации и COVID-волны: новое о коронавирусе в России и мире
Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после пьяного катания на каршеринге
На Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину
Задержан рецидивист с электрошокером, похитивший у петербуржца рюкзак
Двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти 1,5 млн рублей
Драка с пешеходами на Севастьянова: задержан мужчина на «БМВ» с доской
Ливень 2 августа повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге