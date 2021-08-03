Погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа

В связи с тем, что в Петербурге ухудшились погодные условия, работы по устранению колейности дорог проезжей части на 71 километре КАД отложены.

Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Полное перекрытие съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесено по погодным условиям. Это касается съезда № 12.

Обильные осадки перенесли производственные работы на одни сутки. Теперь полное перекрытие съезда № 12 пройдет в течение трех дней. С 21:00 3 августа до 6:00 4 августа и с 21:00 4 августа до 21:00 5 августа.

Работы будут идти 24 часа в сутки, в две смены. Однако сроки производственных работ могут быть изменены из-за погодных условий.

Известно, что устранение колейности на съезде №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу, полностью закончены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник утром на КАД и ЗСД в Петербурге пробки.