На КАД и ЗСД в Петербурге пробки

На КАД и ЗСД в Петербурге пробки
В Петербурге трехбалльные пробки. Фото: "Яндекс,пробки"

Автомобильные дороги Северной столицы во вторник утром не сильно загружены пробками. На улицах города немного «красных» участков.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 10:30 заторы на дорогах достигли 3 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 14:00. А затем, может быть, спадет.

Красным отмечены участки на КАД, на Таллинском шоссе, Ленинском проспекте, Благодатной улице, на ЗСД, на улице Куйбышева, на Пироговской набережной, на Московском проспекте, на набережной Обводного канала, на Свердловской набережной, на проспекте Непокоренных, на проспекте Испытателей, на Садовой улице, на Невском и Лиговском проспектах, на Сампсониевском мосту, на улице Льва Толстого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неделя начнется с дождливой и ветреной погоды.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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