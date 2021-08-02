В Петербурге неделя начнется с дождливой и ветреной погоды

Сегодня в Северной столице ожидается облачная, в начале дня с прояснениями погода, пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 2 августа, на погоду окажет влияние активный циклон, названных нашими немецкими коллегами «Guido». В середине дня его центр будет находиться над Псковской областью.

Температура воздуха составит +19…+21 градус, в Ленобласти столбики термометров поднимутся до 23. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый, вечером до 20-25 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В последующие три дня в городе пройдут дожди, в среду и четверг кратковременные, днем до +19…+22 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области штормовая погода задержится на ближайшие два дня. 2 и 3 августа местных жителей ожидают дожди, грозы, а также сильный ветер.