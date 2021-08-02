В Ленобласти непогода задержится на два дня

2 и 3 августа ожидаются дожди и грозы.

В Ленинградской области штормовая погода задержится на ближайшие два дня. 2 и 3 августа местных жителей ожидают дожди, грозы, а также сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Дожди будут довольно сильными, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Такие погодные условия могут стать причиной различных инцидентов, в том числе аварий, так что жителям региона и автомобилистам стоит быть внимательнее. Возможны также сбои в работе объектов ЖКХ, обрывы проводов, замыканий на ЛЭП.

Лучшим решением будет по возможности оставаться дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода. В последний месяц лета будут чередоваться циклоны и антициклоны, однако погода все равно останется теплой.