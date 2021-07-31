В августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал петербуржцам теплую погоду в августе — температура будет на 2-3 градуса выше нормы.

Синоптик рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что погода последний месяц лета будет сопровождаться кратковременными дождями, ливнями и грозами. За месяц выпадет от 80 до 120% нормы осадков. Август станет более дождливым, чем июль.

В августе будут чередоваться циклоны и антициклоны, однако погода все равно останется теплой. В дневное время воздух будет прогреваться до +18…+23 градусов. В отдельные дни температура может достичь +28 градусов, но жары выше +30 градусов в этом году уже не будет.

Также в августе прогнозируются теплые ночи — от +13 до +18 градусов. Температура начнет опускаться ниже +12 градусов только ближе к сентябрю.

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