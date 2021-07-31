В августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода

В августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода
В Петербурге ожидается теплая погода. Фото: pexels

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал петербуржцам теплую погоду в августе — температура будет на 2-3 градуса выше нормы.

Синоптик рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что погода последний месяц лета будет сопровождаться кратковременными дождями, ливнями и грозами. За месяц выпадет от 80 до 120% нормы осадков. Август станет более дождливым, чем июль.

В августе будут чередоваться циклоны и антициклоны, однако погода все равно останется теплой. В дневное время воздух будет прогреваться до +18…+23 градусов. В отдельные дни температура может достичь +28 градусов, но жары выше +30 градусов в этом году уже не будет.

Также в августе прогнозируются теплые ночи — от +13 до +18 градусов. Температура начнет опускаться ниже +12 градусов только ближе к сентябрю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд рассказал о погоде в августе в России.

август Александр Колесов новости СПб погода спб


 

Новости партнеров
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Любителей «солнечных тату» предупредили о смертельной опасности
Ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%
Водителей с серьезными заболеваниями лишат прав автоматически
В августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода
Молодой парень пойдет под суд за снежок в Вечном огне
Петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета
Численность населения Ленобласти приближается к 2 млн человек
В Пулково 31 июля задержали четыре рейса