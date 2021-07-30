Вильфанд рассказал о погоде в августе в России

Вильфанд рассказал о погоде в августе в России
Исключением является Северо-Запад. Фото: unsplash

Жителей России ждет теплый август. Об этом заявил научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из субъектов государства, а на многих территориях месяц будет очень теплым. Так, достаточно тепло будет в Европейской части страны. Исключением является Северо-Запад. Об этом сообщает ТАСС.

Температура выше нормы будет в азиатской части России. Это, в первую очередь, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, отметил Вильфанд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе. Сегодня в Северной столице ожидаются ливни, грозы и даже град. Такой погода будет до начала следующего месяца, но в августе необычная для Петербурга жара еще вернется. Температура воздуха прогреется до +23 градусов, на выходных до +20 градусов.

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