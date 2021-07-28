Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе

Сегодня в Северной столице ожидаются ливни, грозы и даже град. Такой погода будет до начала следующего месяца, но в августе необычная для Петербурга жара еще вернется.

Всю неделю будут дожди и даже грозы. Осадки будут выпадать в течение дня. Дожди и грозы будут всего несколько часов в день, заявил метеоролог Юрий Куткевич. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Температура воздуха прогреется до +23 градусов, на выходных до +20 градусов, отметил Куткевич. Однако в августе вернется жара. Будет под +30 градусов. Такая погода будет по одному или двум дням.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ожидается переменная облачность. Небольшие дожди начнутся еще в ночь на среду.