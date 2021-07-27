В Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов

Синоптики обещают, что в среду в Ленинградской области установится дождливая и жаркая погода. Термометры покажут до +30 градусов.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ожидается переменная облачность. Небольшие дожди начнутся еще в ночь на среду. Они продолжатся и днем: будут грозы, местами ливни и град.

Скорость восточного, юго-восточного ветра ночью составит 2-5 метров в секунду, днем подует юго-восточный, южный ветер со скоростью до 4-9 метров в секунду. При грозе порывы могут усилиться до 15-20 метров в секунду.

В ночь на 28 июля похолодает до +11…+16 градусов. В разгар дня воздух прогреется до +25…+30 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду петербуржцев ждут грозы и жара до 29 градусов.