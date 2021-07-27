В среду петербуржцев ждут грозы и жара до 29 градусов

Погода в Петербурге в среду будет жаркой и дождливой. На город обрушатся грозы, ливни и град, а температура воздуха поднимется до +29 градусов.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночь на 28 июля в Северной столице пройдет без осадков, но уже днем в городе начнутся кратковременные дожди. Местами осадки усилятся до ливней, может пройти град. Дожди придут вместе с грозами.

Днем с юго-восточных направлений подует умеренный ветер. Во время грозы он станет порывистым.

Уличные термометры грядущей ночью покажут от +18 до +20 градусов. С наступлением дня воздух прогреется до +27…+29 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо понижаться», — отмечается в прогнозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ливни с грозами обрушатся на Петербург в среду.