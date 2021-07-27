Ливни с грозами обрушатся на Петербург в среду

Жителей Петербурга предупредили о резком ухудшении погоды в грядущую среду, 28 июля. В город придут ливни, грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем в среду на Северную столицу обрушатся грозы и кратковременные дожди, которые местами усилятся до ливней. Также ожидается град и усиление ветра до порывистого во время грозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург с визитом приехала жара: во вторник в городе до +31°. Температурный фон может достичь 30-градусных значений. Градусники горожан днем покажут +29…+31°, а в Ленинградской области же +25…+30°.