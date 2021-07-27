В Петербург с визитом приехала жара: в городе до +31°

Во вторник, 27 июля Северную столицу посетит жара. В городе будет солнечно и сухо. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что в Петербурге антициклон повлияет на погоду. Он оставит ее сухой и солнечной.

Поэтому, температурный фон может достичь 30-градусных значений.

Градусники горожан днем покажут +29…+31°, а в Ленинградской области же +25…+30°.

В городе на Неве жителей обдаст восточным ветром 2-7 метров в секунду. Также атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что колеблется в пределах нормы.