После выходных в Петербург вернется жаркая погода

После выходных в Петербург вернется жаркая погода
Жара продержится как минимум до среды. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с возвращения жаркой погоды. С понедельника температура будет подниматься до +30 градусов.

Об этом сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. Циклон, который принес в Северную столицу дожди и небольшое похолодание, покидает город, пишут «Невские новости».

Температура воздуха начнет постепенно повышаться уже воскресенья. В День ВМФ утром ожидается от 20 до 22 градусов тепла. В разгар дня термометры покажут от 24 до 26 градусов. Скорость ветра составит не больше 10 метров в секунду.

А вот уже с понедельника жителей города на Неве ждут дневные температуры до 30 градусов. Жара продержится как минимум до среды, а потом начнет спадать: в середине недели будет до плюс 28 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что похолодание вышло на пик: в Петербурге ожидается до +22 градусов.

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