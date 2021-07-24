Похолодание вышло на пик: в Петербурге ожидается до +22 градусов

Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Погода в Северной столице в субботу находится под влиянием гребня антициклона с запада. Воздух прогреется максимум до +22 градусов.

Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, 23 июля похолодание в Петербурге выходит на пик. Синоптическую ситуацию будет определять надвигающийся с запада гребень антициклона. Он унесет из города облака и дожди. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы, из-за чего сегодняшний день может стать самым холодным за неделю.

Уличные термометры днем покажут от +20 до +22 градусов. В Ленобласти воздух может прогреться до +23 градусов.

«Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил синоптик.

Погода без осадков сохранится в Петербурге ближайшие три дня. Жара вернется в город на Неве в грядущий понедельник — будет до +31 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки.