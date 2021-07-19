Синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки

Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупредил горожан, что аномальная жара еще вернется в город на Неве.

По данным Колесова, аномальная жара покинула Северную столицу на некоторое время. Всю неделю в городе будет от 20 до 25 градусов тепла, но такая погода продержится в городе совсем недолго. Об этом синоптик рассказал в беседе с «Невскими новостями».

Температура воздуха вновь начнет повышаться уже с выходных. На следующей неделе термометры могут показать до 30 градусов тепла.

«Пока говорить сложно, как долго может продержаться жара, но неделю должна постоять», — заключил Колесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года. Город побил уже восьмой с начала лета и третий в июле температурный рекорд.