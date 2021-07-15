Аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года

В среду, 14 июля, в Петербурге был зафиксирован очередной температурный рекорд — на этот раз 2010 года. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду термометры показали +32,8 градуса —на 0,3 градуса выше предыдущего суточного температурного максимума. Город побил уже восьмой с начала лета и третий в июле температурный рекорд.

Дальнейшее развитие погодных процессов больше не обещает жителям российских столиц рекордов жары в этом месяце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах. В дневное время термометры покажут +31…+33 градуса, в Ленобласти ожидается до +34.