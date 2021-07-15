Аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года

Аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В среду, 14 июля, в Петербурге был зафиксирован очередной температурный рекорд — на этот раз 2010 года. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду термометры показали +32,8 градуса —на 0,3 градуса выше предыдущего суточного температурного максимума. Город побил уже восьмой с начала лета и третий в июле температурный рекорд.

Дальнейшее развитие погодных процессов больше не обещает жителям российских столиц рекордов жары в этом месяце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах. В дневное время термометры покажут +31…+33 градуса, в Ленобласти ожидается до +34.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджог ее дверь
Поливальная машина потушила автомобиль на набережной Обводного канала
«Мы задыхаемся»: жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара
8 ножей и 4 гражданина Узбекистана: смертельное нападение на Загородном
В Парголово задержали мужчину, изрезавшего жителя соседнего дома
На Искровском нашли мертвого петербуржца со сломанной челюстью
MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной
Аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года