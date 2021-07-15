В четверг в Петербурге ожидаются дожди, грозы и до +33 градусов

Сегодня в Северной столице возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в четверг, 15 июля, погода в городе будут формироваться разрушающимся антициклоном. Во второй половине дня ожидается облачная погода.

В дневное время термометры покажут +31…+33 градуса, в Ленобласти ожидается до +34. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

В последующие дни в Санкт-Петербурге возможны кратковременные дожди, грозы. Днем в пятницу столбики термометров поднимутся до +32 градусов, в субботу – до +29, в воскресенье будет около +30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Ленобласти пройдут ливни, но жара останется. Днем ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозе порывистый.