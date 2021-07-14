В четверг в Ленобласти пройдут ливни, но жара останется

В четверг в Ленобласти пройдут ливни, но жара останется
15-16 июля в Ленобласти сохранится аномально жаркая погода. Фото: pixabay.com

В четверг, 15 июля, в Петербурге, ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местам ожидаются ливни.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозе порывистый.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +18…+23 градусов, местами до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут +29…+34 градуса тепла. Атмосферное давление будет понижаться. 15-16 июля сохранится аномально жаркая погода. отклонение среднесуточной температуры воздуха составит 7-10 гр. выше климатической нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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