Член Конгресса США заявил, что нашел доказательства создания COVID-19 из лаборатории Китая

Республиканец Майкл Маккол, член комитета по иностранным делам Палаты представителей США выступил с третьей частью доклада, который призван доказать причастность Китая к утечке вируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Первую часть политик озвучил еще в сентябре прошлого года.

Республиканцы считают, что коронавирус, спровоцировавший пандемию COVID-19, возник в китайском Ухане. Предполагалось, что заболевание начало распространяться на местном рынке морепродуктов, но в отчете американца, по словам Майкла Маккола, есть «неоспоримые доказательства» того, что «все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии», передает издание The Hill.

Авторы отчета указывают, что в лаборатории проводились исследования мутации вируса, направленные на увеличение его заразности с целью последующего тестирования эффективности профилактических мер. Как считают Маккол и его сподвижники, специалисты лаборатории не соблюдали должный уровень безопасности.

Кроме того, в докладе отмечается, что первые случаи COVID-19 были зарегистрировано еще в августе или сентябре 2019 года, а не в ноябре, как предполагалось ранее. В заключении Маккол призвал Конгресс США ввести санкции против ученых уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые, по мнению республиканцев, противостояли борьбе с пандемией. Доклад чик также потребовал привлечь к ответственности эксперта Питера Дасзака, отрицавшего, что коронавирусных был создан в лабораторных условиях.

Напомним, что мир узнал о вспышке неизвестного вируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже, в начале 2021 года Ухане посетила делегация экспертов ВОЗ, которые проводили собственное расследование по выявлению истоков COVID-19. В марте члены делегации заявили, что источник так и остался неизвестным.

Пока специалисты склоняются к тому, что вирус передался человеку от летучей мыши через промежуточное животное.

В мае американский президент Джо Байден получил разведке США вдвое активнее собирать данные о происхождении коронавируса. После этого The New Yоrk Times сообщала о некоторой информации, имеющейся у разведки, которая позволит определить происхождение инфекции. Так или иначе, точного ответа на вопрос, откуда взялся и почему распространился SARS-CoV-2 пока нет ни у республиканцев Конгресса США, ни у экспертов ВОЗ.