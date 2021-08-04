Пять поликлиник Петербурга получат новое оборудование за 84 млн рублей

Пять поликлиник Петербурга получат новое оборудование за 84 млн рублей
На закупку оборудования в этом году выделили 84 млн рублей. Фото: Pixabay

В пяти поликлиниках Калининского района Петербурга поставят новое медицинское оборудование.

Как сообщили в районной администрации, конкурс на закупку медоборудования в поликлиники уже проведен. По контрактам планируется купить маммографы, аппараты УЗИ, флюорограф, оборудование для эндоскопических исследований.

Поставку современной аппаратуры ждут поликлиники №86, 96, 112, 118 и детская поликлиника №29.

На закупку оборудования в этом году выделили 84 млн рублей, из которых почти половина — из федеральной казны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что федеральные больницы Петербурга вернутся к штатному режиму работы в конце августа. На данный момент пациентов с ковид перестали привозить в Мариинскую больницу №2 и больницу Святителя Луки. Об этом 2 августа рассказал глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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