Академия джаза под руководством Бутмана появится в Петербурге

Академия джаза под руководством Бутмана появится в Петербурге
Академию джаза возглавит Игорь Бутман. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге в 2023 году должна открыться Академия джаза, куратором которой станет народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман.

В Смольном сообщили, что Академию джаза собираются открыть на базе старейшего в стране музыкального училища имени М.П.Мусоргского. Она получит название «Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана». Открыть новое учебное заведение планируют в новом корпусе училища на Боровой улице. Сначала в здании должны закончить ремонт. Ожидается, что академия распахнет свои двери не раньше 2023 года.

Глава города Александр Беглов напомнил, что сейчас в Петербурге проходит фестиваль «Триумф джаза», который создал Игорь Бутман. По словам губернатора, он рад, что академию возглавит именно Бутман, который благодаря своему таланту давно стал «человеком мира».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всех районах Петербурга хотят открыть кризисные центры для женщин.

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