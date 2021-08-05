Петербуржцу дали 4,5 года колонии за драку с полицией на митинге

В Петербурге суд вынес приговор в отношении участника незаконного митинга 23 января, который избил сотрудников ГИБДД и полиции.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Николая Девятого судили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Его обвиняли в двух преступлениях.

Несанкционированный митинг проходил 23 января в центре Петербурга. Девятый во время митинга разбросал по Сенатской площади металлические ограждения, перегородив дорогу автомобилям. Сотрудник ГИБДД заметил это и пошел ставить ограждения на место. В этот момент Девятый кинулся на него, выбил ограждение из рук, а после ударил кулаком по лицу.

После этого Девятый ударил по лицу сотрудника полиции, который гнался за ним на Исаакиевской площади.

В суде петербуржец вину признал. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он выплатит по 150 тысяч рублей каждому пострадавшему.

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