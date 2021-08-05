За мошенничество на 250 тысяч задержаны банкир и двое подельников

Полицейские Петербурга раскрыли мошенничество на 250 тысяч рублей с договорами по ремонту и обслуживанию автомобилей. В преступлении заподозрили сотрудника банка и двух его подельников из коммерческой фирмы.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД, в рамках уголовного дела о мошенничестве задержаны трое мужчин в возрасте от 34 до 44 лет: сотрудник банка, заместитель гендиректора и менеджер коммерческой фирмы.

Летом прошлого года подозреваемые выполняли договоры по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей этого банка, однако по факту никакого ремонта не было. Так им удалось похитить свыше 250 тысяч рублей.

В марте этого года было открыто уголовное дело о мошенничестве. 3 августа все трое задержаны.

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