Оперативного дежурного полиции обвинили в покушении на наркосбыт

Оперативного дежурного полиции обвинили в покушении на наркосбыт
Мужчине грозит наказание в соответствии с законодательством. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержанному оперативному дежурному отдела полиции Петроградского района предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, накануне сотрудники службы собственной безопасности установили причастность оперативного дежурного к совершению этого преступления. На данный момент сотрудник дежурной части задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Оперативного дежурного отстранили от работы. В ближайшее время его уволят из органов внутренних дел. Мужчине грозит наказание в соответствии с законодательством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закладчик попался полиции с 60 гр наркотика в кармане. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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