Закладчик попался полиции с 60 гр наркотика в кармане

Закладчик попался полиции с 60 гр наркотика в кармане
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На юго-западе Петербурга полиция изъяла крупную партию синтетического психостимулятора. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу, 27-летнего закладчика-мигранта поймали у железнодорожной станции Сосновая поляна. В кармане его брюк нашли 30 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это 60 грамм амфетамина.

Вскоре выяснилось, что мужчина покупал психостимулятор в интернете, а после перепродавал через закладки на территории Петербурга и Ленобласти. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих. В ходе оперативных мероприятий прибывшие правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Похищенное было изъято.

228 закладчик наркотики новости СПб


 

Новости партнеров
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пять поликлиник Петербурга получат новое оборудование за 84 млн рублей
В Колпино обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный в подвале дома
Закладчик попался полиции с 60 гр наркотика в кармане
В Петербурге появятся правила для размещения пунктов электросамокатов
В Смольном извинились перед блогером с ДЦП за инцидент в в маршрутке
Задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих
Беглов договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге
Заболевшие после вакцинации и новое лекарство: COVID-19 в России и мире