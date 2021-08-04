Закладчик попался полиции с 60 гр наркотика в кармане

На юго-западе Петербурга полиция изъяла крупную партию синтетического психостимулятора. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу, 27-летнего закладчика-мигранта поймали у железнодорожной станции Сосновая поляна. В кармане его брюк нашли 30 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это 60 грамм амфетамина.

Вскоре выяснилось, что мужчина покупал психостимулятор в интернете, а после перепродавал через закладки на территории Петербурга и Ленобласти. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих. В ходе оперативных мероприятий прибывшие правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Похищенное было изъято.