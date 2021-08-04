Задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих

Задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи сумки у рабочих.

Преступный инцидент произошел вечером 2 августа в одном из домов по улице Козлова. По данным страж порядка, злоумышленник стащил сумку у двух рабочих, занимающихся заменой окон в парадной дома. Пропажу они заметили спустя некоторое время.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по городу, во дворе работники заметили мужчину, который выкинул в мусорный бак некоторые веди из их сумки, после чего быстро скрылся в соседней парадной. После они вызвали полицию.

В ходе оперативных мероприятий прибывшие правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Похищенное было изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из офиса на Витебском проспекте похитили 5 млн рублей.

кража нацгвардия новости СПб


 

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