Из офиса на Витебском проспекте похитили 5 млн рублей

Из офиса на Витебском проспекте похитили 5 млн рублей
Злоумышленник похитил крупную сумму денег. Фото: pexels.com

Сотрудники полиции разыскивают в Петербурге злоумышленника, похитившего 5 миллионов рублей из офиса на Витебском проспекте.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 22 июля в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что в офисе коммерческого предприятия, расположенного в доме 13 по Витебскому проспекту, обнаружил сломанное окно рядом с которым лежал вскрытый металлический ящик.

Из металлического ящика пропали ценности. По предварительной информации, неизвестный злоумышленник, подобрав ключи к замку входной двери, проник в офиса на третьем этаже, где в кабинете вскрыл металлический ящик и похитил 5 миллионов рублей, принадлежащих 41-летнему гендиректору фирмы-поставщика оборудования для котельных. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские поймали мошенников, которые подделывали документы. В результате организатор и один из участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других подозреваемых отпущены под подписку о невыезде и обязательство о явке.

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