Полицейские поймали мошенников, которые подделывали документы

Сделка была отклонена, а полиция занялась поисками злоумышленников. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сделка была отклонена, а полиция занялась поисками злоумышленников. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские раскрыли преступление в сфере мошенничества с недвижимостью.

Оперативники уголовного розыска Петербурга задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества с квартирой. 20 июля 2021 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России установили и задержали четверых участников организованной группы, в возрасте от 33 до 60 лет, которые подозреваются в совершении мошенничества в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Операция была проведена в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре прошлого года по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Основанием для возбуждения уголовного дела послужила оперативная информация о том, что неизвестные представили в МФЦ поддельные документы и пытаются переоформить право собственности на дорогостоящую квартиру в историческом центре Петербурга. Сделка была отклонена, а полиция занялась поисками злоумышленников.

В результате организатор и один из участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других подозреваемых отпущены под подписку о невыезде и обязательство о явке. Приняты меры к установлению иных лиц дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у школьной уборщицы мошенники украли 1,6 млн рублей.