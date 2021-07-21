В Петербурге у школьной уборщицы мошенники украли 1,6 млн рублей

В Петербурге у школьной уборщицы мошенники украли 1,6 млн рублей
Жертвами мошенников становятся пожилые люди. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Василеостровском районе возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июля в 16:30 в полицейский участок обратилась 64-летняя женщина, работающая школьной уборщицей. Она рассказала, что в период со 2 по 15 июля ей на мобильный телефон с различных телефонов звонили неизвестные люди. Они представляясь сотрудниками «Центрального Банка» и убедили женщину, что кто-то хочет похитить ее деньги со счета.

Злоумышленники заявили, что женщине необходимо перевести денежные средства на безопасные счета.

Пострадавшая поверила и перевела на указанные счета более 1 млн 638 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества.

банковские мошенники новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приозерском районе в ДТП погиб техник-биолог
Росприроднадзор назвал причину появления белой пены на КАД
Мужчина из Центральной Азии резанул своего соотечественника в Петербурге
Лизинговая компания в Петербурге задолжала ГИБДД почти 86 тысяч рублей
В Сестрорецке рецидивист в качестве мишени выбрал двоих мужчин
Водитель погиб, врезавшись на «Фольксвагене» в эстакаду в Киришах
В Петербурге 74-летняя женщина украла у пенсионерки почти полмиллиона
Обязательная вакцинация и смерть после прививки: COVID-19 в Петербурге 21 июля