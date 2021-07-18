Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества

Активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста. Об этом предупредила сотрудник Сбербанка Елена Левина.

Специалист подтвердила предположения о том, что мошенники могут активизироваться при школьных соцвыплтах. Левина сообщила, что вероятно будет всплеск. Однако банк готов противостоять злоумышленникам, поэтому заранее предупреждает своих клиентов. Об этом сообщают «Ведомости».

Весной президент России Владимир Путин подписал постановление, выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России в минувшем июне стали чаще совершать валютообменные операции, но средний чек при этом снизился. Результаты исследования банка «Русский стандарт» показали, что в июне относительно начала лета 2020 года количество операций по обмену иностранной валюты выросло на 29%.