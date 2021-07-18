Россияне в июне стали чаще обменивать иностранную валюту

Жители России в минувшем июне стали чаще совершать валютообменные операции, но средний чек при этом снизился.

Результаты исследования банка «Русский стандарт» показали, что в июне относительно начала лета 2020 года количество операций по обмену иностранной валюты выросло на 29%. Средний чек при этом по сравнению с прошлым годом снизился на 26% и составил 69,3 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

В целом в первом полугодии 2021-го количество операций снизилось на 13% относительного 2020-го, а размер среднего чека упал на 3% до 68,9 тысячи рублей. Эксперты связывают это со стабилизацией рынка.

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