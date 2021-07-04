Специалист рассказал, куда не стоит вкладывать деньги

Инвестируя в первый раз или, находясь на начальном этапе благоразумнее будет отказаться от криптовалют.

Наиболее опасным для начинающих инвесторов являются вложения большей части своих денег в высокорисковые инструменты. Экономист Федор Сидоров объяснил в разговоре с «Прайм», что люди надеятся на на удачу и верят своему чутью.

По словам специалиста, лучше не вестись на обещания высокого дохода, а иметь сбалансированный по уровню риска инвестиционный портфель с неплохой диверсификацией, в котором будут разные активы.

«Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции”, — отметил Федор Сидоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по словам российского лидера Владимира Путина пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается.