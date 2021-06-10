Путин: пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается

Путин: пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается
Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса. Фото: kremlin.ru

Все последствия пандемии коронавирусной инфекции еще не преодолены, но экономика восстанавливается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Об этом стало известно в четверг, 10 июня. Глава РФ отметил на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, что пандемия еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.

Как сообщили «РИА Новости», Путин сразу попросил Мантурова дать оценку сложившейся ситуации в отечественной промышленности.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 11 699 человек. К летальному исходу болезнь привела в 383 случаях. При этом полностью выздоровели 10 096 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин вновь призвал россиян прививаться от COVID.

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