Путин вновь призвал россиян прививаться от COVID

Путин гордится каждой вакциной от коронавируса, разработанной в России. Фото: kremlin.ru

Путин гордится каждой вакциной от коронавируса, разработанной в России. Фото: kremlin.ru

Вакцинация от коронавируса необходима. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ призвал граждан последовать его примеру и сделать прививку от новой болезни.

Как сообщили «РИА Новости», глава государства отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в настоящее время является очень важной процедурой.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусом заболели еще 828 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 842 человек. Третье место у Подмосковья — 761 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человек.