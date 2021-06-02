В Петербурге коронавирусом заболели еще 828 человек

В Петербурге коронавирусом заболели еще 828 человек
В Петербурге люди продолжают заболевать ковид-19. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 828 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 2 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 441 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 842 человек. Третье место у Подмосковья — 761 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человек.

Также gazeta.spb.ru. сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

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