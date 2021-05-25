Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных

Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге в Комитете по здравоохранению сообщили, что в Ленэкспо на данный момент заняты 89 коек, при этом, из них три реанимационных. Поэтому, по мнению ведомства, говорить о том, что в Ленэкспо закончились места — некорректно.

Таким образом, на сегодняшний день в Северной столице свободно 15,7 % коек. В связи с этим Комитет не видит необходимости дальше разворачивать койко-место в Ленэкспо. Ведь у госпиталя в павильоне-трансформере есть свободные койки.

Напомним, 21 мая сообщалось, что из-за роста заболеваемости ковид-19 возобновился прием пациентов в госпиталь в «Ленэкспо». Была информация, что в пятом павильоне для среднетяжелых и тяжелых больных открылось отделение на 90 коек и 7 коек реанимации, а в дальнейшем это количество могло быть увеличено до 295 коек.

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