Под Бокситогорском раскрыли жестокое убийство 23-летней давности

Под Бокситогорском раскрыли жестокое убийство 23-летней давности
Уголовное дело направлено в суд. Фото: СК

В Ленинградской области следователи нашли убийцу мужчины, тело которого нашли в 1997 году под Бокситогорском.

Как сообщили в областном управлении СК, следственными органами завершено расследование уголовного дела по статье об убийстве.

Само преступление произошло в 1997 году в деревне Сухая Нива. В лесном массиве нашли тело мужчины 1951 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Тогда следствие было приостановлено, поскольку предполагаемого убийцу объявили в розыск. Зимой этого года дело возобновили.

Правоохранителям удалось установить, что к убийству причастен мужчина 1961 года рождения. Его допросили, а после отправили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, между мужчинами развязался конфликт после совместных посиделок с алкоголем. Обвиняемый схватился за нож и ударил его не менее 12 раз, от чего тот скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу дали 4,5 года колонии за драку с полицией на митинге.

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