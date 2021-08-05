Под Бокситогорском раскрыли жестокое убийство 23-летней давности

В Ленинградской области следователи нашли убийцу мужчины, тело которого нашли в 1997 году под Бокситогорском.

Как сообщили в областном управлении СК, следственными органами завершено расследование уголовного дела по статье об убийстве.

Само преступление произошло в 1997 году в деревне Сухая Нива. В лесном массиве нашли тело мужчины 1951 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Тогда следствие было приостановлено, поскольку предполагаемого убийцу объявили в розыск. Зимой этого года дело возобновили.

Правоохранителям удалось установить, что к убийству причастен мужчина 1961 года рождения. Его допросили, а после отправили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, между мужчинами развязался конфликт после совместных посиделок с алкоголем. Обвиняемый схватился за нож и ударил его не менее 12 раз, от чего тот скончался.

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