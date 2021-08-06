Петербуржцу пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы продать авто

Петербуржцу пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы продать авто
Петербуржец выплатил долг по алиментам. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Сорвавшаяся сделка купли-продажи автомобиля помогла найти должника по алиментам и вернуть долг в пользу ребенка.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления ФССП, 44-летний мужчина задолжал своему ребенку алименты в размере 353 тысяч рублей. Судебные приставы решили наложить запрет на регистрационные действия в отношении его машины и квартиры.

Петербуржец официально не работал, по месту регистрации не проживал, и на звонки не отвечал. Проблемы у него начались, когда он захотел продать автомобиль. После сорвавшейся сделки он пошел к судебному приставу и вскоре оплатил долг, а также нашел официальную работу, чтобы в дальнейшем отдавать четверть зарплаты в пользу ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.

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