Приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам

Доля исполнительных производств на получение алиментов детьми в Петербурге составляет 71,4% от общего количества исполнительных. Фото: Baltphoto

Доля исполнительных производств на получение алиментов детьми в Петербурге составляет 71,4% от общего количества исполнительных. Фото: Baltphoto

За шесть месяцев 2021 года судебные приставы Петербурга взыскали с должников свыше 360 млн в пользу их детей.

Сумма взысканного на 54 % больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года.

Для того, чтобы повлиять на должников приставам приходилось применять целый ряд принудительных мер.

Так, за полгода в отношении должников, приставы вынесли 8 153 постановления. Документ на время запрещал неплательщикам покидать Россию. Такая мера помогла взыскать около 15 млн рублей. Это на 62% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме этого, 718 должникам ограничили пользование транспортным средством. Таким образом взыскали 47 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что арест любимого авто заставил петербуржца выплатить алименты дочерям.