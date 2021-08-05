Приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам

За шесть месяцев 2021 года судебные приставы Петербурга взыскали с должников свыше 360 млн в пользу их детей.
Сумма взысканного на 54 % больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года.
Для того, чтобы повлиять на должников приставам приходилось применять целый ряд принудительных мер.
Так, за полгода в отношении должников, приставы вынесли 8 153 постановления. Документ на время запрещал неплательщикам покидать Россию. Такая мера помогла взыскать около 15 млн рублей. Это на 62% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме этого, 718 должникам ограничили пользование транспортным средством. Таким образом взыскали 47 млн рублей.
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