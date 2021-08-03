Арест любимого авто заставил петербуржца выплатить алименты дочерям

Мужчина выплатил долги по алиментам. На него подействовал арест автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Мужчина выплатил долги по алиментам. На него подействовал арест автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

В Петербурге мужчина выплатил алименты своим дочерям на сумму 345 тыс. рублей, лишь бы не расставаться с автомобилем и не ходить пешком.

Как сообщает Федеральная служба судебных приставов по Петербургу, изъятие любимой иномарки «Форд Фокус» все-таки заставило петербуржца выплатить долг по алиментам.

42-летний мужчина обязан был содержать двух своих несовершеннолетних дочерей и выплачивать алименты в размере 1/3 части всех своих доходов. Однако мужчина не спешил трудоустраиваться.

В отношении него был применен целый комплекс мер принудительного воздействия, тогда гражданин устроился на работу. Однако долг в 345 тыс. рублей выплачивать не спешил.

Через некоторое время сотрудники мобильной группы «Поток» Главного управления обнаружили автомобиль должника. Машину арестовали.

Мужчина не захотел передвигаться пешком и уже на следующий день погасил задолженность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей.