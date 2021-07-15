Приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей

В Петербурге мужчина выплатил алименты на сумму более 250 тыс. рублей лишь бы не расставаться с автомобилем.

52-летний уроженец Петербурга довольно давно проживает в Москве, он является генеральным директором сразу трех организаций.

Своей 14-летней дочери он задолжал 254 тыс. рублей.

Оказалось, что еще в октябре прошлого года было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. По решению суда мужчина должен был каждый месяц выплачивать алименты в размере 25% от своих доходов.

Добровольно должник не перечислял деньги, только лишь с его банковских счетов списывалось от 100 до 300 рублей.

Так накопился долг в 254 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер. Был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Это подействовало на должника. Он довольно быстро выплатил всю сумму задолженности одним платежом. Кроме этого, гражданин регулярно стал перечислять денежные средства.

Отмечается, что судебные приставы продолжают держать на контроле данное исполнительное производство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что арест Mercedes напомнил петербуржцу о долгах в 700 тыс. рублей.