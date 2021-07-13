Арест Mercedes напомнил петербуржцу о долгах в 700 тыс. рублей

Арест Mercedes напомнил петербуржцу о долгах в 700 тыс. рублей
Арест "Мерседеса" напомнил жителю города о долгах по 11 исполнительным производствам. Фото: pixabay.com

Петербуржец был должен свыше 700 тыс. рублей кредитным организациям, ФНС, налоговой службе, управляющей компании. При этом мужчина не хотел платить по счетам.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу, чтобы ликвидировать задолженности жителю города на Неве пришлось отдать один из своих автомобилей.

Так, судебные приставы в Петербурге возбудили 11 исполнительных производств на общую сумму 713 тысяч рублей.

Известно, что официально мужчина нигде не работал. Хотя у него было три автомобиля марки Mercedes.

Приставы вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении машин, которые принадлежали должнику. Кроме того мужчине было временно запрещено выезжать из страны.

Сотрудники службы поехали к дому петербуржца и увезли на спецстоянку на эвакуаторе Mercedes-Benz GL-класса.

Если мужчина вскоре не рассчитается со взыскателями, то его авто будет продано в счет погашения долга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербуржцам взыскать 170 тысяч рублей с авиакомпании.

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