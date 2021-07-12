Судебные приставы помогли петербуржцам взыскать 170 тысяч рублей с авиакомпании

Сразу двум семьям пришлось добираться из Италии в Петербург с большими приключениями по вине перевозчика.

Судебные приставы помогли двум семьям из Санкт-Петербурга взыскать 170 тысяч рублей с авиакомпании. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Известно, что граждане ездили на отдых в Италию в 2019 году. Возвращались они оттуда с приключениями по вине перевозчика. Дело в том, что обратный рейс задержали на 18 часов. Из-за этого туристам пришлось вылетать из другого аэропорта, чтобы добраться до места назначения. После они обратились с претензией в адрес авиакомпании – они хотели возмещения расходов, но им было отказано.

В происходящее вмешались судебные приставы. Несмотря на возбуждение исполнительного производства, перевозчик не рассчитался с петербуржцами. Тогда приставы вынесли запреты регистрационных действий в отношении 11 автомобилей, принадлежащих компании. Это заставило перевозчика передумать и все-таки перевести деньги.

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