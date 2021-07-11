АК «Россия» взыщет убытки с пассажира, открывшего дверь в самолете

АК «Россия» взыщет убытки с пассажира, открывшего дверь в самолете
Пассажир открыл дверь при подготовке самолета к вылету. Фото: mmsut.sledcom.ru

Авиакомпания «Россия» теперь в судебном порядке намерена взыскать убытки с пассажира, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету.

Об этом в авиакомпании сообщили в Gazeta.SPb.

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — уточнили «России».

Там пояснили, что в ночь на воскресенье, 11 июля, один из пассажиров во время подготовки рейса Москва – Анталия открыл вторую левую дверь. В результате произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. Пассажиров пришлось высадить из самолета, а вылет был задержан на четыре часа.

«В авиакомпании создана комиссия по расследованию инцидента», — добавили в авиакомпании.

Отметим, что Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета организовало проверку из-за открытия двери. Там уточнили, что на борту самолета находились 516 пассажиров и 16 членов экипажа.

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