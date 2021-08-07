В Италии задержали 70-летнюю главу мафиозного клана

В Италии задержали 70-летнюю главу мафиозного клана
70-летнюю Личчарди задержали в римском аэропорту Чампино. Фото: скриншот Twitter

Правоохранители Италии поймали предполагаемую предводительницу клана неаполитанской мафии «Каморра» Марию Личчарди.

Как сообщает издание La Reppublica, 70-летнюю Личчарди задержали в международном аэропорту Чампино в Риме, когда та пыталась вылететь в Испанию. Задержание прошло по приказу прокуратуры Неаполя. На родине ей приписывают такие преступления, как вымогательство, мошенничество с финансами и на аукционах.

Мария Личчарди также известна как «Пикколетта» (итал.: малышка), она получила это прозвище за невысокий рост. Она приходится сестрой Дженнаро Личчарди — основателю одного из кланов итальянской мафии «Каморра». Она возглавила клан его смерти. При ней «Каморра» занялась торговлей людьми. В 2009 году она вышла из тюрьмы после восьмилетнего срока и создала внутри клана группировку «Личчарди».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Италии вышел на свободу мафиози из «Коза Ностры».

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