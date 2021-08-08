Мужчина избил и изнасиловал прохожую в парадной на Выборгской улице

В Выборгском районе Петербурга было совершено нападение на 34-летнюю женщину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступный инцидент произошел в субботу, 7 августа, около 21:20 у дома № 4/2 на Выборгской улице. Неизвестный завел в парадную дома жительницу Самарской области, под угрозой ножа поднялся с ней на третий этаж, где избил руками, порезал ножом и изнасиловал, после чего отпустил.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в больнице у пострадавшей диагностировали ушибы, ссадины головы и резаную рану правой кисти.

В час ночи полицейские у дома № 21 на Большом Сампсониевском проспекте задержали подозреваемого — им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина. На него составили административный протокол и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину.