На Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину

В Петербурге в Невском районе города женщина сообщила, что ее 30-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 августа в службу «112» позвонила мать потерпевшей. Она рассказала, что ее дочь, работающую продавцом, изнасиловали в квартире по улице Бабушкина дома 63.

Около полуночи по адресу выехал наряд полиции. Правоохранители «по горячим следам» в той же квартире, где все произошло, задержали двоих мужчин.

Обоим подозреваемым по 26 лет. Их отправили в отдел полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе 43-летнему мужчине дали 22 года за изнасилование падчерицы. Оказалось, в течение трех лет, до 2019 года обвиняемый в Волхове не раз совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери своей жены.