На Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину

На Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину
Женщину изнасиловали на Бабушкиной улице. Фото: Google Maps

В Петербурге в Невском районе города женщина сообщила, что ее 30-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 августа в службу «112» позвонила мать потерпевшей. Она рассказала, что ее дочь, работающую продавцом, изнасиловали в квартире по улице Бабушкина дома 63.

Около полуночи по адресу выехал наряд полиции. Правоохранители «по горячим следам» в той же квартире, где все произошло, задержали двоих мужчин.

Обоим подозреваемым по 26 лет. Их отправили в отдел полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе 43-летнему мужчине дали 22 года за изнасилование падчерицы. Оказалось, в течение трех лет, до 2019 года обвиняемый в Волхове не раз совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери своей жены.

изнасилование новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа
Риски при вакцинации и COVID-волны: новое о коронавирусе в России и мире
Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после пьяного катания на каршеринге
На Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину
Задержан рецидивист с электрошокером, похитивший у петербуржца рюкзак
Двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти 1,5 млн рублей
Драка с пешеходами на Севастьянова: задержан мужчина на «БМВ» с доской
Ливень 2 августа повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге