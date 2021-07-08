В Волхове отчим три года насиловал падчерицу: ему дали 22 года

Несколько лет отчим издевался над падчерицей в Волхове. Фото: Pixabay

Несколько лет отчим издевался над падчерицей в Волхове. Фото: Pixabay

В Волховском районе 43-летнему мужчине дали 22 года за изнасилование падчерицы.

Следственный отдел Волхова следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области собрал достаточного количество доказательств, чтобы суд вынес приговор 43-летнему мужчине по трем эпизодам преступной деятельности.

Мужчину признали виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», а также «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Следствие определилось, что в течение трех лет, до 2019 года обвиняемый дома в Волхове не раз совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери своей жены.

Довольно долго о преступлении никто не знал, потому как отчим угрожал девочке.

Суд признал 43-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мигрант домогался до петербурженки, отказавшей ему в интиме за деньги.