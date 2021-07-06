Мигрант домогался до девушки, предложив ей 15 тысяч в парадной на Ярослава Гашека

Мигрант домогался до девушки, предложив ей 15 тысяч в парадной на Ярослава Гашека
Инцидент произошел в доме 2 по улице Ярослава Гашека. Фото: скриншот google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга мигрант пытался изнасиловать 22-летнюю девушку в парадной жилого дома. За уединение он предложил прохожей денежное вознаграждение.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в доме №2 по улице Ярослава Гашека. По словам петербурженки, она возвращалась с магазина, когда с ней в подъезд зашел мужчина неславянской внешности в серых спортивных штанах и черной футболке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, незнакомец сообщил, что девушка ему понравилась, а после предложил ей интим в обмен на 15 тыс. рублей. Девушка отказалась и убежала на лестничную площадку. Злоумышленник проследовал за ней, на втором этаже он насильно прижал девушку к стене и стал распускать руки. Потерпевшая достала телефон, чтобы снять все происходящие. В этот момент извращенец ударил ее по ягодицам и убежал.

Насильника ищут сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек попытался изнасиловать девушку в лифте в поселке Бугры.

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